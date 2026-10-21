Долги платят взаимностью

Это говорит о том, что бизнесу очень-очень сложно привлекать и обслуживать дорогие займы. Все это ведет к тому, что в разрезе компаний возросшие просрочки в сегменте МСП более чем на 60 дней становятся уже критичными. Они больше всех подвержены рискам разрывов ликвидности и в итоге невозможности обслуживать свои обязательства».