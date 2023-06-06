От отравления «Мистером сидром» умерли 23 человека, пострадали 70

В результате отравлений в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) разливным сидром с 5 июня умерли 23 человека. Пострадали 70 человек.

В Нижегородской области от отравления сидром умерли два человека. В Пензе с алкогольным отравлением были госпитализированы три девушки.

Число пострадавших от отравления сидром в Самарской области выросло до 16 человек, сообщили в минздраве региона. В Удмуртии из-за отравления сидром умер мужчина. В Ульяновской области в результате отравления алкоголем погибли 20 человек, пострадал 51 человек.

Случаи отравления сидром фиксируют в регионах ПФО с 5 июня. Жертвами стали 23 человека, пострадали 70 человек, все они пили разливной сидр одной марки.

По данным МВД, в пробах «Мистера сидра» обнаружили примеси метанола и этилбутирата. «Мистер сидр» выпускало ООО «Анди» в Самарской области.

О последствиях инцидента для отрасли читайте в публикации «Ъ» «"Мистер сидр" отравил всю отрасль».

Мария Федотова