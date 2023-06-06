Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

От отравления «Мистером сидром» умерли 23 человека, пострадали 70

В результате отравлений в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) разливным сидром с 5 июня умерли 23 человека. Пострадали 70 человек.

В Нижегородской области от отравления сидром умерли два человека. В Пензе с алкогольным отравлением были госпитализированы три девушки.

Что известно о «Мистере сидре»

Читать далее

Число пострадавших от отравления сидром в Самарской области выросло до 16 человек, сообщили в минздраве региона. В Удмуртии из-за отравления сидром умер мужчина. В Ульяновской области в результате отравления алкоголем погибли 20 человек, пострадал 51 человек.

Массовые отравления суррогатным алкоголем в России

Читать далее

Случаи отравления сидром фиксируют в регионах ПФО с 5 июня. Жертвами стали 23 человека, пострадали 70 человек, все они пили разливной сидр одной марки.

По данным МВД, в пробах «Мистера сидра» обнаружили примеси метанола и этилбутирата. «Мистер сидр» выпускало ООО «Анди» в Самарской области.

О последствиях инцидента для отрасли читайте в публикации «Ъ» «"Мистер сидр" отравил всю отрасль».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...