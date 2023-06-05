Массовые отравления суррогатным алкоголем в России

В Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии произошло массовое отравление сидром, 18 человек скончались. Крупнейшие случаи отравления суррогатным алкоголем в России — в справке «Ъ».

В 1994 году на железнодорожную станцию Сызрань (Самарская область) доставили цистерну с маркировкой «Осторожно, яд». По документам она проходила как порожняя. Но работники станции обнаружили на дне около 300 л жидкости со спиртовым запахом и решили разлить ее по канистрам, унести домой и выпить. В результате 20 человек погибли, а еще 44 человека пострадали.

В период с 26 октября по 14 ноября 2005 года 34 жителя Магадана скончались после употребления метилового спирта, содержащегося в кустарно изготовленных спиртных напитках. Большинство погибших были безработными в возрасте от 45 до 60 лет. По данным следствия, шестеро жителей города использовали техническую жидкость «Метелица» для создания суррогата, который затем продавался или обменивался на металлолом и стеклопосуду.

17 марта 2014 года в Забайкалье в селе Красный Великан 44 человека отравились спиртосодержащей жидкостью в пластиковых бутылках с надписью «Олень». В результате 14 человек погибли. Около 30 литров этой жидкости было изъято сотрудниками полиции у одного из жителей села.

19 ноября 2015 года в Красноярске было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем, купленным через интернет. В больницу попали 47 человек, 14 погибли.

17–26 декабря 2016 года в результате отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске 76 человек погибли, 123 пострадали. Это стало крупнейшим подобным ЧП в истории современной России по числу жертв. В 2020 году Ленинский суд города приговорил семерых обвиняемых по делу об отравлении людей спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» к срокам от семи до девяти лет колонии общего режима.

Осенью 2021 года в Оренбургской области произошло массовое отравление метанолом. По данным СКР, с 6 по 18 октября после употребления суррогата пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах региона, 35 из них скончались.

В конце декабря 2021-го — начале января 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе от отравления суррогатным алкоголем умерли 12 человек. По версии следствия, в конце 2021 года несколько жителей поселка Унъюган в магазине приобрели нелицензионный спирт. В марте 2023-го хозяин магазина был приговорен к шести годам лишения свободы.