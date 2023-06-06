В Пензе три девушки госпитализированы с алкогольным отравлением

В Пензе три девушки госпитализированы с признаками отравления после употребления алкоголя, две из них — несовершеннолетние. Возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности тяжкий вред здоровью), сообщило региональное управление СКР. В рамках дела было изъято более 1,5 тыс. л спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы, где пострадавшие купили алкоголь. Ранее случаи отравления сидром, в том числе с летальным исходом, фиксировали в Поволжье.

По его данным, отравления произошли 2 и 3 июня в Бессоновском районе и в Пензе. В первом случае девушки 17 и 18 лет купили алкоголь в одной из сетевых торговых точек, после чего были госпитализированы с признаками отравления. На следующий день аналогичный случай произошел еще с одной 17-летней девушкой на праздновании дня рождения.

Вчера, 5 июня, стало известно, что несколько десятков человек отравились сидром в Приволжском федеральном округе. Только в Ульяновской области погибли 18 человек, госпитализирован 51. Причиной стал «Мистер Сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт. Полиция и сотрудники Роспотребнадзора изымают алкогольный напиток, СКР возбудил уголовное дело.

Подробности — в материале «Ъ» «Пейте сидр, не отходя от больницы».

Лаура Кеффер