Двое жителей Нижегородской области погибли от отравления разливным сидром

Суррогатным напитком «Мистер сидр» отравились шесть жителей Нижегородской области. Двое из них умерли, четверо госпитализированы, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Ведомство проводит эпидемиологическое расследование.

Ранее в регионе возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Сотрудники полиции начали проверять магазины, чтобы изъять напиток. Нижегородский минздрав призвал жителей отказаться от покупки сидра и алкогольных коктейлей на время проверок.

Случаи отравления сидром фиксируют в регионах ПФО с 5 июня. Жертвами стали 18 человек, еще более 50 человек оказались в больницах. Все пили напиток «Мистер сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт. Предполагаемый отравитель Анар Гусейнов уже задержан.

О том, как скандал с «Мистером сидром» может повлиять на всю отрасль слабоалкогольных напитков,— в материале «Ъ».

Анастасия Еремина, Нижний Новгород