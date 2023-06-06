Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двое жителей Нижегородской области погибли от отравления разливным сидром

Суррогатным напитком «Мистер сидр» отравились шесть жителей Нижегородской области. Двое из них умерли, четверо госпитализированы, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Ведомство проводит эпидемиологическое расследование.

Что известно о «Мистере сидре»

Читать далее

Ранее в регионе возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Сотрудники полиции начали проверять магазины, чтобы изъять напиток. Нижегородский минздрав призвал жителей отказаться от покупки сидра и алкогольных коктейлей на время проверок.

Случаи отравления сидром фиксируют в регионах ПФО с 5 июня. Жертвами стали 18 человек, еще более 50 человек оказались в больницах. Все пили напиток «Мистер сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт. Предполагаемый отравитель Анар Гусейнов уже задержан.

Массовые отравления суррогатным алкоголем в России

Читать далее

О том, как скандал с «Мистером сидром» может повлиять на всю отрасль слабоалкогольных напитков,— в материале «Ъ».

Анастасия Еремина, Нижний Новгород

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...