Рубио: США всерьез рассматривают возможность встречи Трампа и Ким Чен Ына
США всерьез рассматривают возможность проведения переговоров президента страны Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
«Это всерьез в том смысле, что президент никогда не рассматривал встречи и переговоры с кем-либо как уступку. Президент считает, что если у нас есть проблемы с КНДР, то единственный способ решить их — это за счет взаимодействия»,— сказал Марко Рубио журналистам (цитата по AFP).
Как добавил госсекретарь США, готовность Дональда Трампа к встрече «не означает, что она состоится завтра». «Я говорю лишь о том, что президент хочет встречи и обсуждений. Он готов сделать это»,— пояснил он.
16 ноября Дональд Трамп допустил, что встреча с Ким Чен Ыном может состояться во время его визита в Китай. Власти Северной Кореи о планах Ким Чен Ына посетить страну не сообщали.