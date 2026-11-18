«Это всерьез в том смысле, что президент никогда не рассматривал встречи и переговоры с кем-либо как уступку. Президент считает, что если у нас есть проблемы с КНДР, то единственный способ решить их — это за счет взаимодействия»,— сказал Марко Рубио журналистам (цитата по AFP).