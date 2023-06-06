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Коммерсантъ FM
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Житель Удмуртии умер из-за отравления сидром

В Удмуртии скончался 20-летний мужчина, который накануне поступил в токсикологическое отделение ГКБ №6 в Ижевске с отравлением суррогатным сидром. Об этом сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Состояние юноши оценивалось как критическое. Вторая пострадавшая, 34-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии и продолжает лечение.

Ранее по результатам лабораторных исследований в крови пострадавших жителей Ижевска обнаружили метанол. Следственное управление СКР по Удмуртии из-за случаев отравления возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Что известно о «Мистере сидре»

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Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению мест продажи и хранения напитка «Мистер сидр», всего изъято больше 300 литров. Минпромторг Удмуртии рекомендовал срочно прекратить его реализацию в точках оптово-розничной продажи и общепита.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пейте сидр, не отходя от больницы».

Лямина Софья, Ижевск

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