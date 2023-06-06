МВД: в пробах «Мистера сидра» обнаружили примеси метанола и этилбутирата

По результатам 14 экспертиз проб, отобранных в изъятых из розничной торговли бутылей с напитком «Мистер сидр», экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Ульяновской области «были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», во вторник сообщила пресс-служба УМВД (этилбутират — сложный эфир с запахом ананаса, нередко используется в качестве усилителя вкуса в обработанных апельсиновых соках).

Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая на заседании штаба по комплексному развитию региона сообщила, что предварительные исследования отобранных проб показали: «слабоалкогольный напиток не имеет превышений содержания метанола», но исследования иных химических показателей, сивушных масел и солей тяжелых металлов продолжаются.

В УМВД отмечают, что за прошедшие сутки в Ульяновской области полицейскими проведены осмотры 444 торговых объектов, реализующих алкоголь, из 34 магазинов было изъято 216 тридцатилитровых кегов опасного алкогольного напитка. Кроме того, по месту производства сомнительного спиртного в Самарской области сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области изъято 27 различных наименований алкогольной продукции общим объемом более 25 тыс. литров.

По последним данным, в результате отравления суррогатным сидром погибли 28 человек: 18 скончались в Ульяновской области, семеро – в Самарской, двое – в Нижнем Новгороде и один – в Удмуртии.

О последствиях инцидента для отрасли — в материале «Ъ» «"Мистер сидр" отравил всю отрасль».

Сергей Титов, Ульяновск