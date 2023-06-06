Число отравившихся сидром в Ульяновской области превысило 50 человек

Число пострадавших из-за отравления суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» в Ульяновской области увеличилось до 51 человека, сообщила ТАСС и. о. главы Минздрава региона Олеся Колотик-Каменева. Количество погибших не изменилось — 16 человек.

Госпожа Колотик-Каменева уточнила, что пострадавшие в основном находятся в среднетяжелом состоянии. «У ряда пациентов положительная динамика»,— добавила и. о. министра.

Вчера, 5 июня, стало известно, что несколько десятков человек отравились сидром в Приволжском федеральном округе. Погибли 18 человек, причиной стал «Мистер Сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт. Полиция и сотрудники Роспотребнадзора повсеместно изымают алкогольный напиток, СКР возбудил уголовное дело.

Подробности — в материале «Ъ» «Пейте сидр, не отходя от больницы».

Лаура Кеффер