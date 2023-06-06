Резников заявил о готовности принять посредничество Китая после вывода войск РФ

Украина примет посредничество Китая в урегулировании конфликта с Россией, если Москва выведет свои войска, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Таким образом Пекин, по его мнению, должен доказать свое влияние на Москву.

«Предоставьте мне доказательство того, что Россия готова мирно сосуществовать с Украиной. Первым сигналом должно быть полное освобождение украинских территорий. Пусть они проявят жест доброй воли и выведут свои вооруженные силы с территории Украины»,— сказал господин Резников сингапурской газете The Straits Times.

Только после этого Киев будет считать, что переговорщик может повлиять на Москву, отметил министр. «А если нет (если не имеет влияния.— "Ъ") то, простите, для чего мы будем сидеть и тратить наше время?»-- добавил он.

За время российско-украинского конфликта было предложено уже несколько мирных инициатив. Кроме Китая с ними выступали Ватикан, страны Африки, Бразилия, Индонезия и другие. Президент РФ Владимир Путин говорил о готовности к урегулированию «с учетом геополитических реалий» — в ходе конфликта РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны требует для начала переговоров вывода российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

О подготовке Украины к контрнаступлению — в материале «Ъ» «Запад на фронте ждет перемен».

Леонид Уварчев