«Калашников» переходит в дронооборону
Концерн презентовал концепцию комплексной защиты критической инфраструктуры от БПЛА
Концерн «Калашников» представил концепцию комплексной защиты объектов от беспилотников, включающую зенитный ракетный комплекс, дроны-перехватчики, автоматизированные пулеметные установки и мобильные огневые группы. Они должны действовать на рубежах от 100 м до 11 км, получая данные о воздушной обстановке через единую систему управления. На практических испытаниях 2 ноября лучше всего проявила себя автоматизированная установка «Калитка-КА», поразившая две воздушные мишени, однако успешному применению других средств помешали сложные погодные условия.
Предложенная концерном схема предусматривает три зоны ответственности. На дальнем рубеже, от 5 до 11 км, должны действовать комплекс «Зверобой» с дронами-перехватчиками «Кракен» и мобильная версия «Калитки-КА». Для дистанций от 1 до 5 км предусмотрен зенитный ракетный комплекс «Крона», пока проходящий опытные испытания. Ближний рубеж — от 100 м до 1 км — отведен стационарной «Калитке-КА», мобильным огневым группам с автоматами АК-12 и многопульными патронами, а также пулеметам калибра 7,62 мм на тактических опорах.
Связать средства защиты в единый контур должна система «Узор-К». По словам представителей «Калашникова», она интегрирует данные радиолокационных станций и подключенных комплексов, используя для обработки информации технологии искусственного интеллекта (ИИ). Сведения о воздушной обстановке через нее получают и мобильные огневые группы.
«Калитка-КА» представляет собой дистанционно управляемую установку с пулеметом ПКТ 7,62 мм и оптико-электронным блоком для обнаружения и сопровождения целей. Предусмотрены стационарный и мобильный варианты, последний может размещаться на базе пикапа или болотохода. По данным «Калашникова», эти комплексы уже применяются в зоне СВО: в сентябре компания сообщала, что на одном из направлений за три месяца установки уничтожили более 200 беспилотников самолетного и мультироторного типов. Приводимая концерном оценка эффективности при работе по ударным БПЛА составляла от 70% до 100% в зависимости от типа цели.
«Зверобой» предназначен для поражения воздушных целей с помощью FPV-дронов-перехватчиков «Кракен». В состав комплекса входят: радиолокационная система, оптическое целеуказание и наземная станция управления. Три пусковых контейнера вмещают по три перехватчика каждый. Для работы в темное время суток предусмотрен вариант «Кракен-Н» с тепловизионной камерой. После команды оператора аппарат летит к цели самостоятельно с помощью ИИ, но его движение оператор при необходимости может корректировать вручную.
Наконец, «Крона» представляет собой зенитный ракетный комплекс территориальной ПВО. Он предназначен для защиты важных государственных объектов и городской инфраструктуры от малоразмерных беспилотников самолетного типа. В феврале 2025 года «Калашников» сообщал о разработке комплекса, а в апреле 2026-го — о проведении предварительных испытаний. На презентации 2 ноября представители концерна уточнили, что «Крона» по-прежнему находится на опытной стадии, ее подробные характеристики не раскрывались.
Для борьбы с БПЛА на ближнем рубеже «Калашников» предлагает использовать многопульные патроны к автомату АК-12.
Они позволяют применять штатное стрелковое оружие против малоразмерных целей без необходимости иметь у каждого бойца расчета гладкоствольное оружие: после выхода из ствола поражающие элементы расходятся, увеличивая вероятность попадания. По данным, обнародованным в ходе показа, один патрон раскрывается на три фрагмента, а эффективная дальность составляет 100–150 м. Еще одним средством ближней защиты служат два пулемета ПКМ калибра 7,62 мм на тактической опоре.
Практическая часть презентации была организована на базе стрелкового клуба «Калашникова». Испытания проходили в условиях сильного тумана, серьезно осложнившего работу с воздушными мишенями. В результате «Калитка-КА» поразила беспилотники самолетного типа и FPV, а вот запуск «Кракена» из «Зверобоя» пришлось ограничить одним аппаратом без взрывной боевой части: он штатно вышел из пускового контейнера и направился к самолетной мишени, но визуально подтвердить ее поражение не удалось. Завершали показ стрельбы из АК-12 с многопульными патронами и двух пулеметов ПКТ с обычными патронами на тактической опоре, однако в обоих случаях попасть по воздушным мишеням стрелкам не удалось.
Газета «Коммерсантъ» №204от 03.11.2026, стр. 3