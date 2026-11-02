«Калашников» переходит в дронооборону

«Калитка-КА» представляет собой дистанционно управляемую установку с пулеметом ПКТ 7,62 мм и оптико-электронным блоком для обнаружения и сопровождения целей. Предусмотрены стационарный и мобильный варианты, последний может размещаться на базе пикапа или болотохода. По данным «Калашникова», эти комплексы уже применяются в зоне СВО: в сентябре компания сообщала, что на одном из направлений за три месяца установки уничтожили более 200 беспилотников самолетного и мультироторного типов. Приводимая концерном оценка эффективности при работе по ударным БПЛА составляла от 70% до 100% в зависимости от типа цели.