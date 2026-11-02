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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Власть

«Калашников» переходит в дронооборону

Концерн презентовал концепцию комплексной защиты критической инфраструктуры от БПЛА
Концерн «Калашников» представил концепцию комплексной защиты объектов от беспилотников, включающую зенитный ракетный комплекс, дроны-перехватчики, автоматизированные пулеметные установки и мобильные огневые группы. Они должны действовать на рубежах от 100 м до 11 км, получая данные о воздушной обстановке через единую систему управления. На практических испытаниях 2 ноября лучше всего проявила себя автоматизированная установка «Калитка-КА», поразившая две воздушные мишени, однако успешному применению других средств помешали сложные погодные условия.

пресс-служба концерна «Калашников»

Предложенная концерном схема предусматривает три зоны ответственности. На дальнем рубеже, от 5 до 11 км, должны действовать комплекс «Зверобой» с дронами-перехватчиками «Кракен» и мобильная версия «Калитки-КА». Для дистанций от 1 до 5 км предусмотрен зенитный ракетный комплекс «Крона», пока проходящий опытные испытания. Ближний рубеж — от 100 м до 1 км — отведен стационарной «Калитке-КА», мобильным огневым группам с автоматами АК-12 и многопульными патронами, а также пулеметам калибра 7,62 мм на тактических опорах.
Связать средства защиты в единый контур должна система «Узор-К». По словам представителей «Калашникова», она интегрирует данные радиолокационных станций и подключенных комплексов, используя для обработки информации технологии искусственного интеллекта (ИИ). Сведения о воздушной обстановке через нее получают и мобильные огневые группы.
«Калитка-КА» представляет собой дистанционно управляемую установку с пулеметом ПКТ 7,62 мм и оптико-электронным блоком для обнаружения и сопровождения целей. Предусмотрены стационарный и мобильный варианты, последний может размещаться на базе пикапа или болотохода. По данным «Калашникова», эти комплексы уже применяются в зоне СВО: в сентябре компания сообщала, что на одном из направлений за три месяца установки уничтожили более 200 беспилотников самолетного и мультироторного типов. Приводимая концерном оценка эффективности при работе по ударным БПЛА составляла от 70% до 100% в зависимости от типа цели.

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«Зверобой» предназначен для поражения воздушных целей с помощью FPV-дронов-перехватчиков «Кракен». В состав комплекса входят: радиолокационная система, оптическое целеуказание и наземная станция управления. Три пусковых контейнера вмещают по три перехватчика каждый. Для работы в темное время суток предусмотрен вариант «Кракен-Н» с тепловизионной камерой. После команды оператора аппарат летит к цели самостоятельно с помощью ИИ, но его движение оператор при необходимости может корректировать вручную.
Наконец, «Крона» представляет собой зенитный ракетный комплекс территориальной ПВО. Он предназначен для защиты важных государственных объектов и городской инфраструктуры от малоразмерных беспилотников самолетного типа. В феврале 2025 года «Калашников» сообщал о разработке комплекса, а в апреле 2026-го — о проведении предварительных испытаний. На презентации 2 ноября представители концерна уточнили, что «Крона» по-прежнему находится на опытной стадии, ее подробные характеристики не раскрывались.
Для борьбы с БПЛА на ближнем рубеже «Калашников» предлагает использовать многопульные патроны к автомату АК-12.
Они позволяют применять штатное стрелковое оружие против малоразмерных целей без необходимости иметь у каждого бойца расчета гладкоствольное оружие: после выхода из ствола поражающие элементы расходятся, увеличивая вероятность попадания. По данным, обнародованным в ходе показа, один патрон раскрывается на три фрагмента, а эффективная дальность составляет 100–150 м. Еще одним средством ближней защиты служат два пулемета ПКМ калибра 7,62 мм на тактической опоре.

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Практическая часть презентации была организована на базе стрелкового клуба «Калашникова». Испытания проходили в условиях сильного тумана, серьезно осложнившего работу с воздушными мишенями. В результате «Калитка-КА» поразила беспилотники самолетного типа и FPV, а вот запуск «Кракена» из «Зверобоя» пришлось ограничить одним аппаратом без взрывной боевой части: он штатно вышел из пускового контейнера и направился к самолетной мишени, но визуально подтвердить ее поражение не удалось. Завершали показ стрельбы из АК-12 с многопульными патронами и двух пулеметов ПКТ с обычными патронами на тактической опоре, однако в обоих случаях попасть по воздушным мишеням стрелкам не удалось.

Газета «Коммерсантъ» №204

от 03.11.2026, стр. 3
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БПЛА и дроны

Авторы

  • Дмитрий Сотак
    Дмитрий Сотак
    старший корреспондент