Запад на фронте ждет перемен

Сроки и направления контрнаступления ВСУ утверждены, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Примерно в том же духе высказались главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Между тем на Западе, где с начала года с нетерпением ждали от Киева весеннего наступления и со ссылками на источники рассказывали о возможных направлениях главного удара, обсуждение деталей предстоящих боевых действий вдруг резко сошло на нет. Говорят лишь, что наступление начнется «скоро» и что последние инциденты в Белгородской области и налеты беспилотников могут быть «подготовительными операциями». При этом, по сообщениям в СМИ, страны G7 приступили к скрытой работе над гарантиями безопасности для Украины после завершения конфликта. В Москве считают, что оснований для мирных договоренностей пока нет и никакие действия Киева и его союзников не остановят РФ от достижения своих целей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (в центре)

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Владимир Зеленский (в центре)

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Украина снова анонсировала скорое контрнаступление. После заседания ставки верховного командования ВСУ 29 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе совещания обсуждались «не только снабжение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только тактика, но и сроки». «Это то, что очень важно. Сроки по поводу того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты»,— заверил украинский лидер.

В тот же день президента дополнил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, заверив: «Скоро наступит время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям». «Встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее горячих точках фронта. Обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте»,— отчитался военачальник. Подтвердил подготовку к скорой активизации боевых действия и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в последнее время не часто балующий общественность публичными выступлениями. Выложив в своих соцсетях минутный видеоролик, снятый в духе трейлера к премьере блокбастера, господин Залужный написал: «Пришло время возвращать свое».

Примечательно, что в западных СМИ, месяцами тщательно разбиравших возможные формы, масштабы, направления и конечные цели предстоящих наступательных действий ВСУ, в том числе со ссылками на многочисленные информированные источники, вдруг воцарилась тишина.

Новых подробностей, откуда готовится удар по российским позициям, когда он произойдет и в чем будет состоять, не появляется. По мнению аналитиков, наступившая сдержанность в оценках и прогнозах, а также относительное затишье по всей линии фронта, может свидетельствовать о том, что в ближайшее время и правда что-то может произойти.

При этом участившиеся заходы диверсионно-разведывательных групп в приграничные области и атаки беспилотников по международно признанной территории России некоторые наблюдатели поспешили назвать первыми ласточками контрнаступления. Однако, как анонимно заявил телеканалу CNN высокопоставленный американский чиновник, эти действия стоит все-таки считать «формирующими операциями», а не контрнаступлением. Вместе с тем CNN отмечает, что «за пять недель репортажей с южных фронтов» стало ясно, что «по крайней мере на уровне ограниченных подготовительных этапов» украинское контрнаступление началось в конце апреля.

Между тем британская газета The Financial Times со ссылкой на аналитиков сообщила, что отдельные инциденты — от ударов беспилотников по Кремлю до заходов ДРГ в регионы РФ — намеренно выбранная тактика ВСУ, чтобы «создать множество дилемм для российского командования».

«Весь смысл этого контрнаступления в том, что ни Россия, ни западные союзники не знают, когда оно действительно начнется. И то, что мы видим сейчас, это то, что они заставляют россиян гадать»,— сказал журналистам анонимный высокопоставленный источник.

На Западе надеются на успех контрнаступления, что создаст для Украины сильные переговорные позиции, и в любом случае уже задумываются над контурами мирных договоренностей после прекращения боевых действий. По данным итальянской газеты La Repubblica, страны G7 ведут «скрытую работу» над гарантиями безопасности для Украины, которые могут быть ей предоставлены после завершения конфликта.

Рисовать контуры «семерку» заставляет не в последнюю очередь активность Китая, включившегося месяц назад в поиск политических развязок российско-украинского конфликта. И хотя возможные сценарии Запад старается основывать на «формуле мира» господина Зеленского, президента Украины пытаются подтолкнуть к смягчению условий, на которых он готов пойти на переговоры с Москвой, сообщили источники издания.

В частности, не отказываясь от поддержки суверенитета Украины, Запад предпочел бы, чтобы Владимир Зеленский согласился на диалог по некоторым «занятым Россией территориям» — например, по Крыму, что, в свою очередь, могло бы привести к «справедливому миру».

В обмен Киеву могут предложить не только гарантии безопасности, но и «переговоры о вступлении в Евросоюз уже на грядущем саммите ЕС в декабре». La Repubblica утверждает, что в скорейшем окончании конфликта особенно заинтересованы США, поскольку «война может стать помехой» для президента Джо Байдена на выборах-2024.

Любопытно, что в интервью южнокорейскому изданию Chosun Ilbo, вышедшему 30 мая, Владимир Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос, не стал отрицать возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем, как делал это на протяжении всех последних месяцев. «Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет свои войска с территории Украины»,— сказал господин Зеленский, и это явно отличалось от прежней риторики.

Между тем в Москве считают, что пока с Киевом говорить не о чем. На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что «предпосылок для мирного урегулирования нет очевидно». Он также напомнил об украинском законодательстве, запрещающем вести переговоры с Владимиром Путиным, и констатировал, что «специальная военная операция продолжается». Ранее он также подчеркивал, что Россия будет добиваться своих целей независимо от действий Киева и его союзников.

Алексей Забродин