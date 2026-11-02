Операторы ЦОДов опасаются последствий резервирования мощностей для государства

По словам собеседника «Ъ», из-за инициативы на рынке может появиться «рисковый трафик», при котором клиент может остаться без сети в любой момент за 24 часа. В другом случае оператор ЦОДа будет нести убытки из-за простоя своих мощностей. Кроме того, источник «Ъ» усомнился, что правительственная подкомиссия будет устанавливать цены на аренду мощностей на уровне рынка.