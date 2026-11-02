Операторы ЦОДов опасаются последствий резервирования мощностей для государства
Указ президента России Владимира Путина об обязательном резервировании десятой части вычислительных мощностей частных дата-центров стал неожиданностью для рынка. Об этом «Ъ» сообщил источник на рынке телекоммуникаций. По его словам, коммерческие ЦОДы в Москве и регионах из-за острого дефицита заполнены почти на 100%.
По словам собеседника «Ъ», из-за инициативы на рынке может появиться «рисковый трафик», при котором клиент может остаться без сети в любой момент за 24 часа. В другом случае оператор ЦОДа будет нести убытки из-за простоя своих мощностей. Кроме того, источник «Ъ» усомнился, что правительственная подкомиссия будет устанавливать цены на аренду мощностей на уровне рынка.
Владимир Путин подписал указ о временных мерах поддержки функционирования информационных ресурсов 2 ноября. Документ обязывает владельцев центров обработки данных, не являющихся госорганами и учреждениями, зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Сделать это необходимо до 12 ноября. Предоставлять мощности будет необходимо в течение суток после принятия такого решения.
«В целом найти 10% на территории страны за счет внутренних резервов отрасли возможно. Но вопрос в локациях: найти резервы или неиспользуемые мощности в Москве или Петербурге сложнее, чем в других регионах»,— отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти РТК-ЦОД Дмитрий Панышев.