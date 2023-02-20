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Коммерсантъ FM
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Зеленский заявил, что его мирный план включает гарантии со стороны США, Китая и «крупных держав»

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского включает гарантии безопасности со стороны США, Китая и «крупных держав». Он рассказал об этом итальянским журналистам. Как сообщалось ранее, план господина Зеленского включает вывод российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

«Надеюсь, что международное сообщество объединится и поддержит мой мирный план из 10 пунктов, который включает в себя гарантии США, Китая и крупных держав»,— сказал украинский президент (цитата по Corriere della Sera). Он заверил, что его план направлен «на достижение мира во всем мире».

Владимир Зеленский надеется, что Китай «придерживается прагматичной позиции». В противном случае, по его мнению, мир рискует столкнуться с третьей мировой войной. Украинский лидер отметил, что между Киевом и Пекином «всегда были очень хорошие» отношения. «Глобальная задача состоит в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта»,— добавил он.

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил о наличии у КНР мирного плана, который будет обнародован к годовщине ввода войск РФ на Украину. Вместе с тем США накануне, 19 февраля, обвинили Китай в предоставлении России нелетальной военной помощи. По информации Вашингтона, Пекин также изучает поставки оружия.

Подробнее об инициативе КНР — в материале «Ъ» «Китай ухватился за главное».

Леонид Уварчев

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