Китай до Киева доведет

В повестке пятничной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, состоявшейся в Стокгольме, значились две главные темы: «Агрессия России против Украины» и «Отношения ЕС и КНР». При этом сложившаяся к моменту начала заседания геополитическая обстановка в некотором смысле упростила дипломатам задачу: обсуждать два ключевых вопроса можно было в связке. 12 мая стало известно, что спецпредставитель правительства КНР по поиску политического решения украинского кризиса Ли Хуэй в понедельник отправится в Киев, а затем побывает в Варшаве, Париже, Берлине и Москве. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в этой связи отметил, что «поражение России» будет выгодно Китаю, и предложил из такой предпосылки в дальнейшем и исходить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель Китая по урегулированию украинского конфликта Ли Хуэй

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Спецпредставитель Китая по урегулированию украинского конфликта Ли Хуэй

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Приехавшие на неформальную встречу в Стокгольм главы МИДов стран ЕС не были связаны обязательствами принимать на ней какие-либо решения. Однако дискуссия, которая должна была пройти в формате рабочего обеда, от этого не обещала быть менее расслабленной. Первым пунктом повестки заседания, как и на любой подобной встрече с февраля 2022 года, значилась «агрессия России против Украины». Дипломаты планировали обсудить поддержку Украины и сценарии углубления диалога с третьими странами «по глобальным последствиям российской агрессии». Кроме того, отдельно министрам предстояло подумать над отношениями КНР и Евросоюза. Или, как любит выражаться верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, произвести «перекалибровку отношений с Китаем».

Хотя эти темы шли отдельными блоками, грань между ними к 12 мая оказалась весьма размытой. После телефонных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского в конце апреля Пекин взял курс на активное подключение к процессу потенциального мирного урегулирования российско-украинского конфликта. А потому «стратегическая дискуссия по отношениям ЕС и Китая» в отрыве от Украины стала невозможной.

В пятницу же стало известно, что в понедельник, 15 мая, новый спецпредставитель китайского правительства по поиску политического решения украинского кризиса Ли Хуэй отправится в Киев.

С момента обнародования решения главы КНР послать в регион своего человека до организации этой поездки «для содействия мирным переговорам» прошло около трех недель. Помимо украинской столицы господин Ли побывает в Варшаве, Париже, Берлине и Москве. Как и обещал Си Цзиньпин, «углубленную коммуникацию» по этому вопросу Китай проведет «со всеми сторонами», так или иначе влияющими на ход конфликта.

С другим ключевым игроком — Вашингтоном — у Пекина, видимо, особый разговор. Во всяком случае 10–11 мая в Вене состоялись не анонсировавшиеся заранее переговоры советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. На них среди прочего, согласно пресс-релизу американской стороны, обсуждалась и «война России против Украины».

Предвосхищая как дискуссию в Стокгольме, так и поездку господина Ли, Жозеп Боррель написал главам МИДов стран ЕС письмо, оказавшееся в распоряжении Financial Times. В нем главный европейский дипломат отметил, что Китай воспользуется «геополитическими преимуществами» в случае «поражения России», и предложил от этого и отталкиваться.

«Амбиции Китая явно заключаются в том, чтобы построить новый мировой порядок с Китаем в центре. Поражение России на Украине не собьет траекторию его развития. Китаю удастся извлечь из этого геополитическую выгоду»,— предупредил коллег господин Боррель.

По его мнению, Брюсселю стоит «серьезно взаимодействовать» с Пекином по конфликту на Украине и не придавать много значения его словесной поддержке Москвы. Дипломат уверен, что Евросоюзу необходимо приветствовать «действительно позитивные шаги Китая, направленные на поиск решения» кризиса.

При этом, как стало понятно из публичных заявлений Жозепа Борреля в Стокгольме, взаимодействие с КНР по мирному урегулированию конфликта не подразумевает ослабления военной поддержки Киева Евросоюзом. «Мы должны продолжать поддержку Украины и должны делать это в долгосрочной перспективе. Не только путем предоставления боеприпасов для продолжения борьбы, но и учитывая среднесрочную перспективу, подготавливая многолетнюю поддержку для Украины… И Россия, и Путин (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) должны понять, что мы не отступим. Поэтому они должны прекратить ждать, когда мы устанем. Мы не устанем»,— заверил господин Боррель.

Кроме того, на встрече дипломатов он отметил, что «нормальные отношения с Китаем» у ЕС возможны только в том случае, если КНР «использует свое влияние на Россию, чтобы прекратить эту войну».

Так или иначе за последний месяц в восприятии места Пекина в этом конфликте на Западе произошли трансформации: от строгих призывов к Китаю не поставлять оружие РФ союзники Киева перешли к выражению осторожных надежд на позитивную роль КНР в урегулировании кризиса. Хотя некоторые (как, например, глава МИД Германии Анналена Бербок) по-прежнему пытаются предостеречь Пекин от военной помощи Москве. В Стокгольме госпожа Бербок пригрозила Китаю негативными последствиями в случае передачи вооружений РФ, сообщило издание Bild.

Глава МИД Китая Цинь Ган, который в эти дни также находился в Европе, 11 мая на встрече в Париже с коллегой из Франции Катрин Колонна заверил: КНР «привержена содействию политическому урегулированию кризиса, поддерживая связь со всеми сторонами, и будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении». Зная, что именно европейские дипломаты будут обсуждать на следующей день, господин Цинь отметил: «Китай всегда рассматривал Европу как всеобъемлющего стратегического партнера и всегда четко поддерживал стремление Европы укреплять свою стратегическую автономию и играть активную роль на международной арене, а также выступал за то, чтобы отношения Китая и ЕС не были направлены против третьих сторон, привязаны к ним или подчинялись им».

В преддверии встречи в Стокгольме дипломатическая служба ЕС подготовила документ, в котором изложила план по пересмотру отношений с Китаем. Основной упор там сделан на снижение рисков экономической зависимости от Пекина и продолжение сотрудничества по глобальным проблемам.

Как отметило агентство Reuters, в разосланной всем 27 членам союза бумаге говорится, что в центре политики ЕС в отношении КНР будут находиться три понятия — «сотрудничество, конкуренция и соперничество», а «соотношение между этими элементами может варьироваться в зависимости от поведения Китая».

Кроме того, там указано, что в этом вопросе, с одной стороны, важно координировать действия с США, а с другой — ЕС «не должен подписываться на идею игры с нулевой суммой, в которой по итогам соревнования США и КНР может быть только один победитель».

Таким образом, сделанное накануне заявление Цинь Гана вполне можно воспринимать как предложение коллегам лишний раз подумать, прежде чем приступать к «перекалибровке отношений». Тем более сейчас, когда Китай, кажется, решил всерьез примерить на себя роль миротворца.

Алексей Забродин