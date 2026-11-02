В Кремле пройдет церемония вручения премии президента

В 2025 году в День народного единства в Кремле также прошла церемония вручения наград. Лауреатами президентской премии, в частности, стали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и организаторы выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова, Павел Дорошенко и Алексей Жарич. Среди награжденных была Наталия Солженицына, вдова Александра Солженицына и президент фонда имени писателя, а также спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.