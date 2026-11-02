В Кремле пройдет церемония вручения премии президента
В День народного единства 4 ноября в Кремле пройдет церемония вручения президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации и других государственных наград. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Организация мероприятия поручена администрации президента, управлению делами президента и Федеральной службе охраны (ФСО).
В 2025 году в День народного единства в Кремле также прошла церемония вручения наград. Лауреатами президентской премии, в частности, стали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и организаторы выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова, Павел Дорошенко и Алексей Жарич. Среди награжденных была Наталия Солженицына, вдова Александра Солженицына и президент фонда имени писателя, а также спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.