Путин заявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине «с учетом геополитических реалий»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине «с учетом сложившихся геополитических реалий». Он отметил, что весной 2022 года мирные переговоры были прекращены не Россией. По мнению российского президента, Киев не заинтересован в «поиске выхода из сложившейся ситуации».

Президент выразил свою позицию насчет мирных переговоров в статье для газеты «Жэньминь Жибао» в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву. Он выразил признательность КНР за «взвешенную линию» и приветствовал готовность Пекина «сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса».

«Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации»,— написал господин Путин в статье.

Российско-украинские переговоры были приостановлены весной 2022 года. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. После присоединения Россией Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области в конце сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Впоследствии он допускал переговоры с рядом условий, в том числе по выводу российских войск. Москва считает, что все мирные инициативы Запада и Киева «сводятся к капитуляции России».

О плане Китая по урегулированию конфликта — в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Леонид Уварчев