При этом в отчетный период усилилась тенденция по размещению выпусков бондов с плавающей ставкой. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, было размещено 24 выпуска на сумму более 400 млрд руб., то есть больше половины общего объема. В июне такие выпуски занимали 41% рынка. Как отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, при сохраняющейся неопределенности относительно сроков снижения ключевой ставки растет спрос на флоатеры, но есть интерес и к выпускам с фиксированным купоном. «Инвестор, допускающий длительное сохранение высоких ставок, получает аргумент в пользу флоатера. Инвестор, готовый принять колебания рыночной цены ради фиксации доходности, продолжает рассматривать бумаги с постоянным купоном»,— отмечает господин Джабаров.