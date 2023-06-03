Индонезия предложила мирный план по Украине: демилитаризованную зону, ввод миротворцев и референдумы

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В него входит создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Господин Субианто выступил с инициативой на конференции по безопасности в Сингапуре, передает ТАСС.

Что включает мирный план Индонезии:

прекращение огня с обеих сторон;

отвод войск на 15 км от текущих позиций для создания демилитаризованной зоны;

размещение международных миротворческих сил в демилитаризованной зоне;

организацию со стороны ООН референдума на «спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей».

Господин Субианто не раскрыл, что имеет в виду под «спорными территориями». Он заверил, что Индонезия готова участвовать во всех этих процессах.

Министр отметил, что перечисленные им меры «продемонстрировали свою эффективность в ходе истории». В качестве примера он привел Корейский полуостров. «Да, конфликт в Корее все еще нуждается в постоянном решении. Однако на протяжении 50 лет мы имеем хоть какой-то мир, что намного лучше, чем массовые разрушения и убийства невинных людей»,— считает господин Субианто.

Глава Минобороны Индонезии призвал «не возлагать вину на какую-либо из сторон». «Всегда есть две версии конфликта. И каждая из сторон уверена в своей правоте»,— сказал он. Господин Субианто также предложил участникам форума принять декларацию с призывом к немедленному прекращению огня на Украине. «Я не знаю, могут ли предложенные мной вещи быть принятыми, но хотя бы давайте попробуем представить конкретные рекомендации»,— добавил министр.

За время российско-украинского конфликта было предложено уже несколько мирных инициатив. С ними выступали Китай, Ватикан, страны Африки, Бразилия и другие. Президент РФ Владимир Путин говорил о готовности к урегулированию «с учетом геополитических реалий» — в ходе конфликта РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую область. Их территории Украина считает своими. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны требует для начала переговоров вывода российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

О подготовке Украины к контрнаступлению на фоне мирных инициатив — в материале «Ъ» «Запад на фронте ждет перемен».

Леонид Уварчев