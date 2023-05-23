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Коммерсантъ FM
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Африканская миссия по Украине предполагает остановку боев без отвода российских войск

Африканская миссия по урегулированию российско-украинского конфликта предлагает в первую очередь остановить боевые действия. Шесть стран, которые выступили с инициативой, считают, что переговоры могут начаться без отвода российских войск с территорий, которые Киев считает своими. Детали раскрыл представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, его слова приводит Reuters.

«Во-первых, это прекращение боевых действий. Во-вторых, это основа для прочного мира»,— сказал господин Магвенья.

Посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова выступила против такой инициативы. «Мой президент ясно дал понять... никаких переговоров между Украиной и Россией, пока россияне не покинут нашу территорию в пределах международно признанных границ»,— сказала дипломат.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил мирную инициативу в середине мая. Он представляет миссию от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Господин Рамафоса направит в Россию и Украину делегации для обсуждения инициативы. Москва и Киев согласились принять представителей стран Африки.

Переговоры между Россией и Украиной были приостановлены в мае 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это произошло после того, как Россия отвела войска от Киева. В конце сентября Россия присоединила Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Киев не признал изменение своих границ и в ответ законодательно запретил участие в переговорах с РФ пока ее возглавляет господин Путин. Позднее президент Украины Владимир Зеленский допускал переговоры после отвода российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Об африканской инициативе — в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

Леонид Уварчев

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