Переименования идут

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Hyundai Motor может продать российские активы одной из казахстанских компаний. Петербургское заксобрание приняло постановление о «переименовании» бывшего завода Nissan. Компания «Автодом» закрыла сделку по покупке активов Mercedes-Benz. АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя китайскими производителями автомобилей, чтобы запустить СП под брендом Lada. «Татнефть», выкупившая российские активы Nokian Tyres, начнет выпускать шины под брендом Ikon.

День 431-й. 30 апреля. Воскресенье

30.04.2023 14:54

Импортозамещение подбирается к элитным яхтам, попробовать силы в новом направлении намерен производитель автомобилей Aurus — ФГУП НАМИ.

День 430-й. 29 апреля. Суббота

День 429-й. 28 апреля. Пятница

28.04.2023 16:41

Компания Hongqi официально выходит на российский рынок — китайский автопроизводитель анонсировал четыре модели для России.

28.04.2023 16:05

В Белгородской области в районе села Журавлевка на мине подорвался автомобиль, два человека погибли, сообщил губернатор региона Гладков.

28.04.2023 10:13

Компания Haval анонсировала новую модель для российского рынка — в 2023 году начнутся продажи кроссовера Haval M6.

28.04.2023 08:08

Ночью беспилотник атаковал Суземский район Брянской области, повреждены гараж и автомобиль, сообщил губернатор Александр Богомаз.

28.04.2023 00:40

Власти РФ разрешили Continental продать завод шин в Калуге структуре S8 Capital. Стоимость сделки может составить 7–10 млрд руб., что сопоставимо с €87 млн, в которые актив оценивала сама Continental. Однако пока сделка не закрыта, поскольку Continental запросила одобрение у американского регулятора экспортного контроля.

День 428-й. 27 апреля. Четверг

27.04.2023 11:59

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor рассматривает возможность продажи своего завода в России и полного ухода с российского рынка, сообщает телеканал MBC со ссылкой на источники. Hyundai Motor может продать российские активы одной из казахстанских компаний и уже ожидает разрешения на осуществление сделки от властей РФ. В самой компании информацию о скорой продаже российских активов не подтверждают.

День 427-й. 26 апреля. Среда

26.04.2023 20:58

Биржевые цены на бензин в России достигли максимального уровня с начала конфликта на Украине.

26.04.2023 20:26

Петербургское заксобрание в целом приняло постановление о «переименовании» бывшего завода японского автопроизводителя Nissan. Площадка после смены владельца продолжит работу под вывеской LADA.

26.04.2023 11:22

Компания «Автодом» закрыла сделку по покупке активов Mercedes-Benz. Сразу после этого владельцы машин остались без премиальных опций. Немецкий автопроизводитель разослал клиентам сообщения о том, что их отключили от сервиса Mercedes me ID. С ее помощью водители могли удаленно заводить машину и управлять некоторыми ее системами. Как сказано в сообщении, замена сервиса не предусматривается. В «Автодоме» пояснили, что это связано с переходом прав на собственность производителя. Зато скоро автовладельцы смогут полноценно обслуживать свои машины.

День 426-й. 25 апреля. Вторник

25.04.2023 18:31

АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя китайскими производителями автомобилей, чтобы запустить совместное производство под брендом Lada.

25.04.2023 18:23

Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов сообщил, что с 1 мая цены на автомобили Lada повысят в среднем на 2%.

25.04.2023, 15:59

«Татнефть», выкупившая российские активы Nokian Tyres, начнет выпускать шины под новым брендом — Ikon. По условиям лицензионного соглашения «Татнефть» должна перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres plc, кроме бренда Nordman. Под ним продолжается выпуск шин среднеценового сегмента.

25.04.2023 12:46

Ключевые параметры сделки по продаже российского завода Volkswagen в Калуге дилеру «Авилон» утверждены, подтвердил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Он сказал, что реализация соглашения уже на стадии завершения, но деталей не привел.

25.04.2023 10:14

АвтоВАЗ может организовать сборку автомобиля Lada Vesta нового поколения в Узбекистане. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

25.04.2023 10:03

Компания «Мерседес-Бенц РУС» возобновляет работу в России, завершив передачу долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании «Автодом».

День 425-й. 24 апреля. Понедельник

24.04.2023 16:52

Сеул вводит запрет на экспорт в Россию деталей для автомобилей. Эмбарго начнет действовать с 28 апреля, говорится в заявлении Министерства торговли. С этой даты Южная Корея существенно расширяет экспортные санкции. Если сейчас в корейском списке 57 позиций, то будет уже почти 800. Ограничение коснется промышленного и строительного оборудования, товаров сталелитейной, химической отраслей, автомобилестроения.

24.04.2023 16:43

Российский научно-исследовательский институт автомобилестроения ФГУП «НАМИ» к 2025 году готовит кроссовер Aurus Komendant с водородным двигателем,

24.04.2023 11:59

Хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области обстрелян со стороны Украины, пострадавших нет, повреждены два дома, хозяйственная постройка и легковой автомобиль, сообщил глава региона Гладков.

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