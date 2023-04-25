Бывший завод Nokian будет выпускать шины под брендом Ikon

«Татнефть», выкупившая российские активы Nokian Tyres, начнет выпускать шины под новым брендом — Ikon. Как сообщается в релизе компании, по условиям лицензионного соглашения «Татнефть» должна перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres plc, кроме бренда Nordman. Под ним продолжается выпуск шин среднеценового сегмента.

Премиальные шины будут выпускаться уже под новым материнским брендом — Ikon Tyres, отмечается в сообщении.

По итогам сделки по покупке завода во Всеволожске «Татнефть» сохранила «все производственные процессы и технологии». Продуктовая линейка Ikon Tyres пока не раскрывается.

Подробнее об уходе Nokian Tyres с российского рынка — в материале «Ъ» «Nokian буксует в России».

Ольга Никитина