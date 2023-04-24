Японские авто катятся к эмбарго

Япония может запретить поставки подержанных авто в Россию. Это произойдет, если «семерка» одобрит эмбарго на весь экспорт в РФ, пишет японское агентство Kyodo. На прошлой неделе о таких планах Запада сообщал Bloomberg. В 2022-м поставки подержанных машин из Японии увеличились на треть, а всего было экспортировано более 200 тыс. автомобилей. Но если G7 одобрит полный запрет поставок в Россию, это коснется почти всех авто, которые сейчас ввозятся по параллельному импорту, считают собеседники “Ъ FM”. Тему продолжит Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Запрет на поставки японских подержанных авто стал бы особенно чувствительным для Дальнего Востока, где даже инфраструктура приспособлена под праворульные машины. Но собеседники “Ъ FM” рассказывали, что в 2022 году спрос на неновых японцев был даже в центральной части России на фоне крепкого рубля и подорожавших иномарок у дилеров.

Руководитель проекта Carwin Дмитрий Забора, который ввозит авто из Японии, считает, что при желании Токио сможет ограничить импорт, а найти обходные пути вряд ли удастся:

«Большая просадка по объему возникла в декабре-январе. Доллар начал расти, все испугались, затаились и стали ждать. Когда курс остановился на 80 руб., и люди привыкли, то объемы снова начали возвращаться к показателям полуторагодовалой давности. Пиковая стоимость Toyota Land Cruiser Prado летом 2022-го составляла 2,5-2,6 млн руб. Сейчас можно покупать от 3-3,1 млн руб. Все это нивелируется более низкой стоимостью в Японии, цены откатились назад.

Вопрос, как они ограничат экспорт машин — для галочки или фактически. Если для галочки, то останутся варианты вывоза через Китай, например. Логистика строится очень легко. Да, будет чуть дольше, чуть дороже, но это не очень критично.

Однако Токио может ввести меры, при которых они будут видеть конечного получателя и отслеживать транспортные компании, ввозящие товары в Россию, и тогда это станет конечной остановкой».

Но проблема может быть намного серьезнее, если «семерка» запретит поставлять все товары в Россию, как пишет Bloomberg. Экспорт дорогих европейских авто запрещен и сейчас, но их все равно активно привозят через страны СНГ. Владелец компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян хорошо разбирается в этом бизнесе. Он настроен пессимистично и считает, что уже в 2023 году и без того небольшой ввоз машин через Казахстан, Армению и Турцию может снизиться еще сильнее:

«Рано или поздно, но, скорее всего, рано, эти потоки просто остановятся. Трансакции практически заблокированы, и регуляторы государств находятся под сильным прессингом. Дальше мы будем иметь дело с физической блокировкой. Будут работать ограничительные меры участия фирм. А разрешение импортировать автомобили получат только официальные представители с условием, что товар не окажется на территории РФ. Следующий этап — заслонки, преграды в транзитных странах, полный запрет транзита, как, например, в Грузии. При этом ничего не попадает в Россию уже две недели».

С запчастями ситуация похожая. Напрямую в Россию не продают даже неподсанкционные оригинальные детали. Но экспортеры используют обходную схему, рассказали собеседники “Ъ FM”. Они регистрируют, например, в Китае, юридическое лицо и через него экспортируют товар. Правда, производители могли отказать в поставках запчастей и раньше, говорит вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. И если Запад полностью запретит экспорт, это станет большой проблемой, считает собеседник “Ъ FM”:

«Проблема еще может возникнуть именно с оригинальными запчастями, как это было в конце осени 2022 года. Заказали два или три 40-футовых контейнера с насосами для системы AdBlue у Mercedes-Benz на Турцию. В заказе было отказано. Они прекрасно знают, какое количество Mercedes-Benz находится и обслуживается в Турции, поэтому и поняли, что это все уйдет в Россию.

Есть определенный риск, но на любой оригинал всегда найдется аналог».

Но небольшие партии производители вряд ли смогут отследить, отмечают собеседники “Ъ FM” и делают вывод. Если запчасть очень нужна, ее достанут, но это будет дольше и дороже. То же справедливо и в отношении ввезенных параллельным импортом машин.

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