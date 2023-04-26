Mercedes-Benz оставила гарантии

Компания «Автодом» закрыла сделку по покупке активов Mercedes-Benz. Сразу после этого владельцы машин остались без премиальных опций. Немецкий автопроизводитель разослал клиентам сообщения о том, что их отключили от сервиса Mercedes me ID. С ее помощью водители могли удаленно заводить машину и управлять некоторыми ее системами. Как сказано в сообщении, замена сервиса не предусматривается. В «Автодоме» “Ъ FM” пояснили, что это связано с переходом прав на собственность производителя. Зато скоро автовладельцы смогут полноценно обслуживать свои машины. Как это будет работать? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Судя по тональности пресс-релиза «Автодома», компания готовиться чуть ли не к возвращению к докризисному прошлому.

После закрытия сделки с Mercedes-Benz дилеру достался пакет из пяти активов, среди которых официальный дистрибутор, подмосковный завод, банк, лизинговая «дочка» и страховое подразделение. Вместе с этим российская компания собирается в скором времени возобновить гарантийное и постгарантийное обслуживание в обычном режиме. Но откуда брать запчасти, пока непонятно, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«У нас есть неплохой опыт цивилизованного ухода Renault—Nissan, когда снабжение запчастями действительно пошло с центрального склада, в том числе с румынского, через компанию, которая учредила АвтоВАЗ. Склады работают, особенных проблем нет.

Поставляют любые запчасти, но доставка стала дольше, а стоимость деталей увеличилась. Нужна какая-то структура, может быть, в рамках "Автодома", может быть, отдельно. Я не очень понимаю, как все это коррелирует с предыдущими заявлениями немецкой компании».

Год назад в рамках четвертого пакета санкций Евросоюз запретил отправлять в Россию предметы роскоши. К ним относятся и автомобили дороже €50 тыс., а также детали к ним. Впрочем, как отмечают собеседники “Ъ FM”, поставки запчастей последний год шли через третьи страны. Причем сама компания Mercedes-Benz этому не препятствовала. В «Автодоме» говорят, что после сделки они смогут начать отгрузки с центрального склада. Там за год могли накопиться существенные запасы. А восполнять их придется все также через третьи страны, полагает гендиректор центра «Услуги Авто» Юрий Пархоменко:

«Везут не только напрямую из Германии в Эмираты, есть дружественные страны, через них и привозят запчасти. Конечно, они стали дороже, сроки доставки увеличилась. Эксклюзивность тоже выросла, то есть если автомобиль редкий, запчасти на него придется ждать долго. Абсолютной гарантии, что там все будет, я бы не давал».

При этом издержки, связанные с гарантийным обслуживанием машин теперь, видимо, придется нести целиком и полностью «Автодому». Собеседники “Ъ FM” не исключают, что помимо недвижимых активов Mercedes-Benz компании достались еще и остатки средств на счетах связанных с ним структур. Но вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко отмечает, что с недавних пор некоторые дилеры стали использовать еще одну схему, которая помогает им избегать расходов на гарантийное обслуживание:

«Многие дилеры закладывают страховку в стоимость машины. Например, автомобиль стоит 13 млн руб., в эту сумму "зашит" страховой полис стоимостью 100 тыс. руб. на гарантию. Если происходит гарантийное событие, страховщик оплачивает дилеру за ремонт автомобиля. Запчасти, естественно, он закупает по абсолютно нормальной цене, согласованной со страховой компанией, привозит и меняет. Гарантийный случай произошел на 300 тыс. руб., страховщик заплатил эти 300 тыс. руб».

По статистике, гарантийные события затрагивают не более 4% от всех проданных автомобилей, говорят эксперты. А если учесть, что на заводе в Подмосковье могли остаться машинокомплекты, которые не дошли до сборки, деталей «Автодому» может хватить надолго.

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