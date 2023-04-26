Петербургский парламент одобрил переименование бывшего завода Nissan

Петербургское заксобрание в целом приняло постановление «О рекомендательном решении Законодательного собрания Санкт-Петербурга о включении в наименование юридического лица официального наименования Санкт-Петербург», изменяющее название бывшего завода японского автопроизводителя Nissan. Площадка после смены владельца продолжит работу под вывеской LADA.

«Петербургский парламент дал согласие на использование наименования города Санкт-Петербурга в новом названии компании ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" — ООО "Лада Санкт-Петербург". Соответствующее представление было внесено губернатором города»,— говорится в сообщении пресс-службы заксобрания, опубликованном сегодня, 26 апреля.

Губернатор города Александр Беглов в своем ежегодном отчете в законодательном собрании, в свою очередь, заявил, что концерн АвтоВАЗ, получивший завод, выпустит с его конвейера первый серийный автомобиль Lada уже в середине июня. До конца года планируется произвести на площадке более 10 тыс. машин.

Подведомственный Минпромторгу России ФГУП НАМИ приобрел 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после начала специальной военной операции. Производственные и научно-исследовательские центры в Петербурге также перешли в собственность НАМИ. Ответственность за послепродажное обслуживание автомобилей и поставку запчастей передали АвтоВАЗу.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург