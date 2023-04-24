НАМИ готовит Aurus Komendant с водородным двигателем

Российский научно-исследовательский институт автомобилестроения ФГУП «НАМИ» к 2025 году готовит кроссовер Aurus Komendant с водородным двигателем, сообщает ТАСС.

Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров отметил, что в организации работают над версией Aurus Komendant с водородной силовой установкой, а также над вариантом с электрическим двигателем. Никакой информации о новинках пока нет.

На 2023 год также запланирован показ водородного Aurus Senat с новой версией силовой установки. Кроме того, ФГУП «НАМИ» готовит последовательный гибрид на базе седана, в котором двигатель внутреннего сгорания будет выступать в роли генератора для заряда аккумулятора.

Напомним, серийный вариант Aurus Komendant был показан осенью 2022 года. Производство кроссовера налажено на заводе в Елабуге.

Максим Вершинин

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