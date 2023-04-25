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Коммерсантъ FM
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Глава АвтоВАЗа анонсировал планы по сборке Lada Vesta в Узбекистане

АвтоВАЗ может организовать сборку автомобиля Lada Vesta нового поколения в Узбекистане. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Уже сейчас мы совместно с нашим партнером рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Причем это будет флагманская модель — модель Lada Vesta нового поколения»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

Господин Соколов уточнил, что в будущем концерн планирует углубить локализацию сборки автомобилей в Узбекистане. «В частности, сварку и окраску. И уже ведем переговоры на эту тему с нашими партнерами»,— уверяет он.

В апреле стало известно о планах АвтоВАЗа начать выпуск на бывшем заводе Nissan кроссовера Lada X-Cross 5 — модели, полностью идентичной FAW Bestune T77. Оригинальный китайский автомобиль все еще доступен у дилеров, но «Ъ» обнаружил объявления только по машинам 2022 модельного года. Цены на Bestune T77 стартуют почти с 2,2 млн руб., во сколько обойдется Lada — неизвестно.

Подробности — в материале «Ъ» «АвтоВАЗ показал новую Lada».

Лаура Кеффер

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