Южная Корея ограничила детально

Сеул вводит запрет на экспорт в Россию деталей для автомобилей. Эмбарго начнет действовать с 28 апреля, говорится в заявлении Министерства торговли. С этой даты Южная Корея существенно расширяет экспортные санкции. Если сейчас в корейском списке 57 позиций, то будет уже почти 800. Ограничение коснется промышленного и строительного оборудования, товаров сталелитейной, химической отраслей, автомобилестроения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, запрещено будет поставлять детали для машин, которые стоят больше $50 тыс. — это около 4 млн руб. Это значительный сегмент российского автопарка, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Чтобы все эти машины не встали без движения, придется искать автозапчасти к ним на параллельных рынках. Например, у Kia есть свои заводы в Турции, Индии, Эквадоре, Индонезии, Китае и на Филиппинах, напомнил эксперт:

«Южная Корея стала важнейшим рынком для покупки подержанных авто и запчастей, в том числе для европейских машин. Поэтому удар очень болезненный и существенный. В России эксплуатируется большое количество корейских премиальных автомобилей дороже указанной суммы. Это и внедорожники, и большие представительские седаны, на которые пересели представители наших органов власти. Поэтому, конечно, удар существенный.

Почему было удобно возить? Потому что Владивосток рядом, логистика давно отстроена. С финансами тоже понятно — есть возможность перечислять ни в долларах, ни в евро и так далее. Собственно, будут использоваться различные схемы и с транзитными странами, то есть лазейки найдутся, но все станет дороже».

Некоторые автоэксперты убеждены, что санкционная политика Сеула постепенно вытеснит с российского рынка южнокорейские автомобили. Их легко заменит китайский автопром. Из КНР уже сейчас активно завозятся машины предлюксового сегмента, отметил соучредитель компании «Долавто» Сергей Климов:

«Примерно за два года до наступления всех этих событий практически все ведущие китайские бренды объявили о расширении линейки современными автомобилями. Причем некоторые на тот момент совсем недавно были презентованы в Китае, и они быстро, буквально в течение полугода, попали на наш рынок.

4 млн руб. — это предлюксовый сегмент или простые комплектации люксовых авто. Максимальная цена того же Chery Exeed сейчас доходит до 5 млн руб. И у Hyundai, и у Kia в линейке есть машины такого ценового диапазона, например, Hyundai Palisade. Сейчас трудно говорить о том, что и чем будет заменяться, потому что непонятно, что привнесет Китай. Потенциал в автомобилях, в электромобилях у него просто огромный. Они подготовились к этой ситуации. Если корейцы просто так возьмут и все закроют, китайцы тут как тут».

Южная Корея ввела санкции против России весной 2022 года. В частности, Сеул приостановил расчеты с российскими банками и поддержал отключение некоторых из них от SWIFT. Помимо этого корейцы запретили экспортировать в Россию микропроцессоры, оборудование для производства, испытания и проверки полупроводников, электронное оборудование и прочее.

Петербургский автозавод Hyundai приостановил производство еще в марте 2022 года в связи с нехваткой комплектующих. На том же заводе производились автомобили бренда Kia. Корейские автоконцерны не исключали полного ухода из России. В феврале появилась информация, что автосборочный комплекс может быть продан собственнику из Казахстана.

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Светлана Белова