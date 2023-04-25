АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada из-за локализации производства

Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов сообщил, что с 1 мая цены на автомобили Lada повысят в среднем на 2%. При этом он заверил, что общий рост стоимости продукции компании не превысит прогнозируемый уровень инфляции в стране в 2023 году (по данным Минэкономразвития — 5,3%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Соколов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По словам господина Соколова, уровень себестоимости Lada высок из-за степени локализации. «Локализация она хороша для технологического суверенитета, но с точки зрения цены на какой-то конкретный локализуемый компонент — она отрицательно отражается на себестоимости, себестоимость из-за этого растет»,— заявил Максим Соколов на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» (цитата по ТАСС).

Он отметил, что локализация производства ведет к увеличению стоимости компонентов, которые ранее поставлялись на мировой авторынок. В связи с этим АвтоВАЗ «компенсирует» свои затраты «определенным ростом цен».

В первом квартале 2023 года продажи АвтоВАЗа увеличились на 22% и составили 64,2 тыс. машин. В марте компания реализовала на 90% больше автомобилей по сравнению с тем же периодом 2022 года — 23,3 тыс.

После начала спецоперации российский авторынок столкнулся с кризисом. Большинство заводов легкового сегмента остановили производство из-за проблем с логистикой поставок и санкций. По данным АЕБ, в первом квартале 2023 года продажи новых легковых автомобилей на российском рынке снизились на 44,7%.

Подробнее о ситуации на авторынке в России — в материале «Ъ» «Машины, которых нам не хватает».

Лусине Баласян