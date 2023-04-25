Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

АвтоВАЗ обсуждает с тремя компаниями из Китая выпуск машин под брендом Lada

Компания АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя китайскими производителями автомобилей, чтобы запустить совместное производство под брендом Lada. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

Максим Соколов

Максим Соколов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Максим Соколов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Мы с несколькими крупнейшими китайскими партнерами ведем переговорный процесс… Мы дадим бренд Lada новым моделям, которые будем производить с нашими китайскими партнерами»,— сообщил глава АвтоВАЗа в кулуарах выставки «Иннопром. Центральная Азия». Он добавил, что завершить переговоры планируется уже к концу 2023 года.

Российско-китайское производство будет открыто на трех площадках АвтоВАЗа — в Ижевске, Санкт-Петербурге и на одном из заводов в Тольятти, где ранее производили модель Niva Chevrolet. Каждая из трех китайских компаний будет привязана к одной из площадок.

«Мы хотим дать нашим клиентам самые современные продукты, некоторые из которых пока даже не сертифицированы в самом Китае. А это требует определенного времени»,— сообщил господин Соколов. По его словам, сертификация потребует более девяти месяцев.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...