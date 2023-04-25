АвтоВАЗ обсуждает с тремя компаниями из Китая выпуск машин под брендом Lada

Компания АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя китайскими производителями автомобилей, чтобы запустить совместное производство под брендом Lada. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Соколов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Мы с несколькими крупнейшими китайскими партнерами ведем переговорный процесс… Мы дадим бренд Lada новым моделям, которые будем производить с нашими китайскими партнерами»,— сообщил глава АвтоВАЗа в кулуарах выставки «Иннопром. Центральная Азия». Он добавил, что завершить переговоры планируется уже к концу 2023 года.

Российско-китайское производство будет открыто на трех площадках АвтоВАЗа — в Ижевске, Санкт-Петербурге и на одном из заводов в Тольятти, где ранее производили модель Niva Chevrolet. Каждая из трех китайских компаний будет привязана к одной из площадок.

«Мы хотим дать нашим клиентам самые современные продукты, некоторые из которых пока даже не сертифицированы в самом Китае. А это требует определенного времени»,— сообщил господин Соколов. По его словам, сертификация потребует более девяти месяцев.

Анастасия Ларина