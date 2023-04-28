На выезде из РФ Continental забуксовала в США

Власти РФ разрешили Continental продать завод шин в Калуге структуре S8 Capital. Стоимость сделки может составить 7–10 млрд руб., что сопоставимо с €87 млн, в которые актив оценивала сама Continental. Однако пока сделка не закрыта, поскольку, по данным “Ъ”, Continental запросила одобрение у американского регулятора экспортного контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, российские власти одобрили сделку по продаже российских активов Continental структуре компании S8 Capital Армена Саркисяна. Собеседники “Ъ” на рынке говорят, что сделка одобрена как правительственной комиссией, так и ФАС несколько недель назад. При этом, по их словам, компании для закрытия сделки ожидают одобрения американского регулятора — Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США, речь идет о лицензии на реэкспорт. Запрос на получение лицензии подала Continental.

В Continental не стали комментировать эту информацию, лишь сказав, что компания рассматривает различные стратегии по отношению к своим российским активам, в том числе и контролируемый выход с рынка. Сейчас представительства компании, в частности ООО «Континентал Тайрс Рус» и ООО «Континентал Калуга», продолжают работать в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами в полном объеме. В S8 Capital отказались от комментариев. В аппарате правительства РФ и ФАС также не стали комментировать статус сделки. “Ъ” направил запрос в BIS.

BIS выдает лицензии на трансакции, касающиеся товаров, подлежащих экспортному контролю, а также те, которые могут быть проведены в интересах правительства РФ или Белоруссии или оборонного сектора. По данным “Ъ”, Continental могла счесть, что на производственной площадке завода в Калуге присутствуют товары, на которые распространяется экспортный контроль США. Поэтому немецкая компания решила обратиться в BIS за лицензией.

Как писал “Ъ” 21 апреля, Continental Global Holding Netherlands B.V, владеющая заводом и дистрибутором шин в РФ, еще в феврале подписала соглашение о продаже своей доли в торговой компании «Континентал Тайрс Рус» с АО «Промышленные активы С8». Аналогичное соглашение достигнуто и по заводу в Калуге (ООО «Континентал Калуга»).

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян отмечает, что компания могла обратиться к BIS, если продается оборудование или технология: «На них распространяется экспортный контроль. Например, если некая технология изготовления или ПО передаются в рамках сделки». «Если оборудование, технологии, ПО и так далее попадает под экспортный контроль, то законодательство США применяется экстерриториально, в том числе в отношении сделок внутри третьего государства (так называемый transfer). Тогда да, лицензии BIS применимы»,— поясняет он.

Обычно согласование BIS требуется в авиакосмической отрасли, машиностроении, полупроводниках, говорит руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова. «Возможно, подача запроса в BIS — банальная перестраховка с целью проверки сторон и аффилированных лиц на предмет присутствия в списках BIS и санкциях OFAC или на их возможную токсичность с точки зрения вторичных санкций»,— заключает она.

Собеседники “Ъ” в экспертном сообществе оценивают сделку в пределах 7–10 млрд руб. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что справедливая стоимость предприятий составляет не менее $100 млн. Continental уже отразила обесценение активов в РФ в последней отчетности на €87 млн, что эквивалентно приблизительно 7,8 млрд руб. Завод Continental производит шины трех брендов: Continental, Gislaved и Matador, мощность — 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн штук. Ранее Nokian Tyres реализовала свой шинный бизнес в РФ с заводом мощностью в 17 млн шин за €285 млн «Татнефти» — правительственная комиссия ограничила цену в рублях на уровне 23,05 млрд руб. При этом завод Continental был открыт только в 2013 году, тогда как Nokian — в 2005 году.

Ольга Никитина, Дмитрий Козлов