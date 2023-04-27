MBC: Hyundai Motor готовится к уходу с российского рынка и продаже завода казахстанской компании

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor рассматривает возможность продажи своего завода в России и полного ухода с российского рынка, сообщает телеканал MBC со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным MBC, Hyundai Motor может продать российские активы одной из казахстанских компаний и уже ожидает разрешения на осуществление сделки от властей РФ. Как отмечает телеканал, за автопроизводителем останется право обратного выкупа своих российских активов. Сумма будущей сделки не разглашается.

С какой именно компанией договорилась Hyundai Motor, в сюжете MBC не говорится, но в видеоряде телеканал показал логотип Astana Motors.

В самой компании информацию о скорой продаже российских активов не подтверждают. «Имеют место дискуссии о продаже, но никаких решений не принято»,— сообщили MBC в Hyundai Motor. Комментариев возможного покупателя активов компании телеканал не приводит.

Южнокорейский автопроизводитель приостановил работу в России в марте 2022 года. Российский завод Hyundai Motor расположен в Санкт-Петербурге. Он выпускал 200 тыс. автомобилей в год, на заводе работало 2,6 тыс. человек. Компания ранее сообщала, что «рассматривает разные варианты будущего ее российского бизнеса».

Александр Кислов