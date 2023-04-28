Hongqi выведет на российский рынок четыре модели

Компания Hongqi официально выходит на российский рынок — китайский автопроизводитель анонсировал четыре модели для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hongqi Фото: Hongqi

Бренд Hongqi выведет на рынок седаны H9 и H5 New, а также кроссоверы E-HS9 и HS5. Детальная информация о новинках будет обнародована ближе к старту продаж, но уже объявлено, что в гамме компании будут представлены как гибриды, так и электромобили.

«В 2023 году мы планируем в первую очередь донести до российской аудитории ценности легендарного бренда Hongqi, утвердить за этими автомобилями имидж премиальных продуктов и занять достойную нишу в премиальном сегменте автомобильного рынка России, — заявил директор Hongqi по Восточной Европе Чжан Синьлунь. — Поэтому нам важно обеспечить клиентов высококлассным сервисом, гарантируя им качественное послепродажное обслуживание и стабильность поставки запчастей на премиальном уровне. Что касается цен, то они будут рассчитаны исходя из ожиданий наших клиентов, с учетом интереса дилеров».

Продажи автомобилей Hongqi в России начнутся в мае 2023 года. Первые дилерские центры появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону.

Максим Вершинин

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