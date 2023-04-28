Haval привезет в Россию кроссовер M6

Компания Haval анонсировала новую модель для российского рынка — в 2023 году начнутся продажи кроссовера Haval M6.

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Фото: Haval Haval M6

Фото: Haval

Автомобиль будет доступен со 143-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой механической и 7-ступенчатой роботизированной коробками передач и передним приводом.

В оснащение новинки войдут камера заднего вида, круиз-контроль, система помощи при торможении, система помощи при экстренном торможении, ассистент помощи при подъеме в гору и при спуске и ряд других электронных помощников водителя.

Стоимость Haval M6, а также информация о комплектациях будут обнародованы ближе к старту продаж, который запланирован на лето 2023 года.

Максим Вершинин

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