Aurus чертит планы на яхты

Импортозамещение подбирается к элитным яхтам, попробовать силы в новом направлении намерен производитель автомобилей Aurus — ФГУП НАМИ. Какого типа суда планируется выпускать и сколько именно они будут стоить, пока неизвестно. При этом компания сообщила, что сейчас ведет переговоры с партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как могут выглядеть российские яхты? И будет ли на них спрос? Управляющий партнер Burevestnik Group Андрей Бойко считает, что потенциальные покупатели у таких судов есть, но затраты производителя, особенно на первых этапах, будут существенными:

«Яхта высокого класса должна принимать на борту до 12 человек, тогда на ней можно обеспечить приватность семьи, компании друзей и достаточно эксклюзивное обслуживание. Что касается размера, то это судно может быть и 20, и 30, и 40 м. Больше, наверное, для внутренних водных путей не потребуется. Соответственно, это будет пять жилых кают и три палубы.

Здесь встает целый комплекс инфраструктурных вопросов, где этот флот может обслуживаться, заправляться, отстаиваться, где он может швартоваться на пути своих маршрутов?

Вместе с тем я уверен, что потребность в десятках яхт есть, чтобы это было не просто дотационным, а доходным бизнесом. Если говорить о стоимости, то на 30-40-метровые суда, наверное, ценник будет в районе 1,5-2 млрд руб. По срокам, если все соберутся и напрягутся, то через год-два первый корабль уже точно может появиться».

Собственного производства яхт в стране сейчас нет, поэтому без зарубежных партнеров проектировать и выпускать суда, тем более высшего ценового сегмента, едва ли получится, подчеркнул главный редактор журнала Yacht Russia Артур Гроховский:

«Начнем, допустим, с композиционных материалов. У нас с ними большая проблема. Часть из них, например, гелькоуты — это наружное покрытие стеклопластика, которое придает ему товарный вид, глянцевый, красивый, блестящий, — придется завозить по параллельному импорту.

Кроме того, с некоторыми видами тканевых, стеклотканных материалов, с основами тоже могут возникнуть определенные проблемы. Затем это вопросы в части мощных яхтенных двигателей. Это ведь не атомный реактор — в области ядерной энергии Россия, наверное, впереди планеты всей, — а вот с судовыми дизелями у нас очень большие проблемы.

Если говорить о партнерстве в этой отрасли, то помочь могла бы Турция. У них за последние годы появились очень хорошие верфи и качественные специалисты.

The Maltese Falcon, "Мальтийский сокол", — это очень известная яхта с совершенно необычным парусным вооружением. Вот фокус в том, что ее корпус был сварен в Турции еще в начале девяностых годов. Так что судостроение в этой стране вообще-то имеет очень давние традиции. Сейчас турки строят прекрасные пластиковые и металлические суда.

Если же говорить про Индию и Китай, то в первом случае я не слышал про яхтенные верфи, и, думаю, не слышал никто. В КНР же появляются свои производства, но пока они делают сравнительно небольшие суда».

Из-за западных санкций яхты ряда российских миллиардеров были арестованы. ЕС также запретил продавать россиянам такие суда дороже €50 тыс. Но даже в этих условиях у состоятельных соотечественников остаются легальные возможности пользоваться яхтами, например, брать их в чартер, пояснил основатель группы компаний West Nautical Андрей Ломакин. Он сомневается, что российские предприятия смогут составить конкуренцию тем, кто уже давно представлен на рынке:

«Никто не мешает приобрести суда, например, бренда Majesty Yachts из ОАЭ или турецких компаний Numarine и Bilgin. В Бразилии есть свое большое производство катеров и яхт, так что есть где покупать. Вариант производства в России тоже никто не отменял.

До 2008 года существовал прекрасный завод Timmerman, который строил яхты, некоторые из них до сих пор ходят. Там часто использовались чертежи голландцев, существовал надзор со стороны иностранных партнеров. Пока был большой спрос на суда и держались на них высокие цены, была и возможность существовать этому заводу. Можно вспомнить и Рыбинскую верфь.

Понятно, что металл у нас есть, как и, наверное, дерево для интерьеров. Но дальше встанет вопрос двигателей, навигационного оборудования, электроники.

В свое время мы просчитывали возможность строительства завода для катеров. Так вот, при том, что вам поставляют все инженерные сеты, матрицу, экономически целесообразно это становится при производстве 500 судов. Значит, добиться 100-процентной или даже 80-процентной монополии на рынке — это коммерчески тяжелая задача».

О расширении линейки бренда Aurus в конце 2022 года говорил вице-премьер Денис Мантуров. Кроме яхт, планируется выпускать одежду и климатическую технику. Вице-премьер Виктория Абрамченко, в свою очередь, не исключала появления электромобилей и бизнес-джетов Sukhoi Superjet под этой же маркой. А представители ФГУП НАМИ обещали наладить производство мебели, предметов интерьера и парфюма.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Алексей Нарышкин