Бензин испугался демпфера

Биржевые цены на бензин в России достигли максимального уровня с начала конфликта на Украине. АИ-92 и АИ-95 подорожали за день на СПбМТСБ на 1,9% и 1,7%, до 49,7 тыс. руб. и 54,9 тыс. руб. соответственно. Подъем цен на топливо произошел вслед за тем, как СМИ сообщили о планах Минфина сократить демпферные выплаты нефтяникам. В министерстве это опровергли. Обсуждение такого сценария подтвердил 26 апреля профильный вице-премьер Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Стоимость АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ увеличилась 26 апреля на 1,9% и 1,7%, до 49,7 тыс. руб. и 54,9 тыс. руб. за тонну соответственно, свидетельствуют данные торговой площадки. Цены на летнее дизтопливо выросли на 1,7%, до 52,1 тыс. руб. за тонну.

Биржевые бензиновые котировки вплотную приблизились к досанкционным значениям февраля 2022 года. Так, например, 22 февраля прошлого года АИ-92 и АИ-95 торговались по 52,3 тыс. руб. и 54,7 тыс. руб. за тонну соответственно, летнее дизтопливо стоило 56,3 тыс. руб. за тонну. Уже после начала боевых действий цены на бензин были на минимальных значениях, за исключением лета, когда активизируется спрос на бензин из-за отпусков.

Из-за западных санкций против России за начало боевых действий на Украине многие крупные зарубежные трейдеры прекратили закупки нефти и нефтепродуктов, в результате на фоне профицита топлива его стоимость на внутреннем рынке резко пошла вниз. В целом цены оставались низкими до весны этого года, когда ослабление рубля привело к росту нетбэков, а нефтяные компании постепенно преодолели сложности с экспортом нефтепродуктов.

Хоть и собеседники “Ъ” в отрасли не видят очевидных предпосылок для роста цен на топливо, оно стало дорожать после сообщений Bloomberg о том, что Минфин и Минэнерго обсуждают очередное сокращение субсидий по демпферу по бензину и дизтопливу. Демпфер — это механизм сдерживания цен на внутреннем рынке за счет бюджетных выплат нефтекомпаниям, которые получают их в том случае, если экспортный нетбэк выше, чем условная (фиксированная) цена на топливо на внутреннем рынке.

По данным Bloomberg, власти могут поднять условную цену на 50%, что могло бы привести к ситуации, когда демпфер мог бы оказаться в отрицательной зоне.

В Минфине опровергли такое предложение, однако 26 апреля планы правительства по корректировке демпфера подтвердил профильный вице-премьер Александр Новак.

Последний раз демпфер корректировался в апреле этого года, однако это в полной мере не оправдало ожиданий Минфина. По расчетам Reuters, за апрельские поставки топлива на внутренний рынок нефтяники могут получить 115 млрд руб. компенсаций против 120 млрд руб. в марте. По словам источников “Ъ” в отрасли, власти действительно обсуждают снижение субсидий по демпферу, однако размер снижения еще не определен.

Один из собеседников “Ъ” утверждает, что Минфин собирается сократить выплаты по демпферу на 200 млрд руб. до конца года. Для сравнения, в 2022 году выплаты превысили 2 трлн руб.

Оптовые и биржевые цены на бензин все еще восстанавливаются после периода крайне низких цен во втором полугодии 2022 года — первом квартале 2023 года, отмечает Борис Синицын из «Ренессанс Капитала». Если в первом квартале средняя биржевая цена была на 30% ниже индикативной из механизма демпфера (который, по сути, отвязывает внутренние цены от международных), то после роста в феврале—апреле почти до 50 тыс. руб. за тонну разница сократилась до 12%, что чуть больше среднего показателя за последние три года (без учета 2022 года).

Дмитрий Козлов