Компания «Мерседес-Бенц РУС» возобновляет работу в России, завершив передачу долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании «Автодом».

«Мы рады объявить о завершении сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Это был долгий и непростой процесс передачи зарубежных активов локальному инвестору, — заявил генеральный директор 'Автодома' Андрей Ольховский. — Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний».

Заявлено, что «Мерседес-Бенц РУС» продолжит выполнять все гарантийные обязательства, включая постгарантийный сервисный пакет для официально проданных в России автомобилей Mercedes-Benz, а также возобновит работу программу «Помощь на дороге».

Центральный склад запасных частей возобновит работу в прежнем режиме и в восстановит отгрузки запасных частей Mercedes-Benz для центров продаж и сервиса марки, вернутся к работе автосалоны, предлагающие новые автомобили Mercedes-Benz с гарантией, и сервисные станции.

«На данный момент мы рассматриваем различные сценарии ведения бизнеса по продаже автомобилей на российском рынке. Что касается завода в индустриальном парке 'Есипово', то в ближайшее время будет выбран технологический партнер для дальнейшей эксплуатации производственных мощностей», — подчеркнула генеральный директор «Мерседес-Бенц РУС» Наталья Королева.

Напомним, в конце ноября 2022 года Mercedes-Benz официально объявил об уходе с российского рынка и сообщил о планах продать свои активы в стране «Автодому». Сумма сделки не раскрывалась. В «Автодоме» сообщали, что в рамках сделки Mercedes получил опцион на обратный выкуп российского бизнеса по рыночной цене.

В августе прошлого года в «Автодоме» сообщали о переговорах с китайскими автопроизводителями на предмет эксклюзивного дистрибуторства новых марок в России. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что на подмосковном заводе Mercedes-Benz, скорее всего, будут производить автомобили — «Автодом» сможет привлекать другие компании для выпуска автомобилей на площадке в индустриальном парке Есипово.

Максим Вершинин

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