Мошенничество на Плещеевом озере, уход Вадима Евсеева и отмена первомайских демонстраций

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первомайская демонстрация в Ярославле

Фото: Ярославский обком КПРФ Первомайская демонстрация в Ярославле

Фото: Ярославский обком КПРФ

По букве закона

В Ярославле определили подозреваемых в деле о мошенничестве с землей.

Главный инженер подрядчика судостроительного завода в Ярославле организовал коммерческий подкуп.

В Переславле выявили мошенничество при благоустройстве берега Плещеева озера.

В Ярославле возбудили второе дело о контрабанде военного оборудования в ОАЭ.

Суд в Ярославле вернул березовую рощу в муниципальную собственность.

Отставки и назначения

Бывший прокурор Рыбинска возглавил аппарат администрации.

Переславского депутата снова лишили полномочий из-за конфликта интересов.

В Ярославле уволился директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ».

В Ярославле уволили директора муниципальной похоронной компании.

Ярославский «Шинник» покинул Вадим Евсеев.

Городская и региональная политика

Ярославская облдума вернется к «паровозам» в партсписках. Такой шаг в облдуме назвали уступкой оппозиции.

Долги ярославских больниц возникли из-за недостаточного финансирования в коронавирус.

В Ярославле изъяли почти все земли с «зелеными маслами».

Транспортная реформа

В Ярославской области отменили льготы на проезд в межмуниципальных маршрутах за наличные.

Более 130 новых автобусов выйдут на маршруты в Ярославле.

Цитаты недели

«С сожалением увидел новость о возможном переименовании Ярославской площади в Ювяскюля. Несмотря на то, что в настоящее время действие договора о побратимских связях с Ювяскюля приостановлено по инициативе руководства финского города, наши отношения, бывшие успешными на протяжении 55 лет, являются историей, которую переписать невозможно» (заместитель мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов о намерении переименовать Ярославскую площадь в бывшем городе-побратиме финском Ювяскюля)

«Это абсурд. Как можно перенести дату, которая празднуется именно в этот день? Власти нарушают федеральный закон о митингах. Мы не должны ничего просить, мы просто уведомляем о массовом мероприятии. Такие действия не делают общество сплоченным. Почему власть не переносит свои мероприятия? Одним разрешают, другим запрещают. У нас что, коммунисты какие-то другие люди с какими-то другими правами?» (председатель фракции КПРФ в Ярославской облдуме Елена Кузнецова о предложении отпраздновать 1 Мая «в иной день». Кроме того, в Ярославле территориальная администрация не разрешила коммунистам проводить шествие).

Цифры недели

В Ярославской области сокращенным служащим муниципалитетов выплатили 65 млн руб.

В Ярославской области объем реструктурированных кредитов составил 9 млрд руб.

В Ярославле в 2022 году на 9,8% упали доходы городского бюджета от арендной платы.

События недели

Ярославль посетил Виктор Бут.

В Ярославль приехала Татьяна Москалькова.

ЧП недели

В Ярославле 15-летний подросток сломал палку об голову сверстницы.

В Ярославле произошел разлив нефтепродуктов на площади в тысячу кв.м.

Алла Чижова