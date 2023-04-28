Более 130 новых автобусов выйдут на маршруты в Ярославле

В Ярославле в рамках третьего этапа модернизации общественного транспорта на 15 городских маршрутов выйдет более 130 новых автобусов. Появление новых автобусов произойдет в период с 29 апреля по 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый автобус в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Новый автобус в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

С 29 апреля новые автобусы выйдут на маршруты №2, 7, 9, 10, 17, 19, 19К, 49, 55, 65, 66, 67, 85, 90, 92. Маршрут № 49 объединят с №18 и продлят до улицы Ярославской, на нем будут работать 20 автобусов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что полная замена автобусов в Ярославле произойдет до 1 июня 2023 года. В рамках первого этапа на 18 маршрутов вышло 102 автобуса, в рамках второго этапа было обновлено еще 20% автобусного состава. Всего планируется заменить 600 автобусов на 137 маршрутах. Подробнее о масштабной модернизации общественного транспорта в материале «Ъ-Ярославль» — «Маршрут построен».

Алла Чижова