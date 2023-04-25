В Ярославской области отменили льготы на проезд в межмуниципальных маршрутах за наличные

В Ярославской области льготы на проезд в межмуниципальных маршрутах будут действовать только при предъявлении транспортной карты или карты жителя Ярославской области. Закон об этом приняла 25 апреля Ярославская областная дума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валидатор

Фото: Правительство Ярославской области Валидатор

Фото: Правительство Ярославской области

Сейчас льготники могут ездить бесплатно или получать скидку после предъявления документа, удостоверяющего право на льготу. При этом проезд за 50% или 25% от стоимости можно оплачивать наличными или банковской картой.

С 1 октября 2023 года льготу можно будет получить только при предъявлении транспортной карты или карты жителя Ярославской области (в ее роли выступит карта «Мир»). Списание платы за льготный проезд тоже будет возможно только с этих карт.

Переходный период будет действовать с 1 мая по 1 октября. Оплата льгот по транспортным картам на внутригородских маршрутах уже действует с 2016 года. Жители городов смогут пользоваться льготами при межмуниципальном проезде по действующим картам. Остальным жителям области карты для льготного проезда нужно будет оформить в МФЦ. Наиболее многочисленные категории, которые имеют право на льготный проезд в межмуниципальных автобусах — пожилые люди и студенты.

Льготы за наличные пока сохраняются в пригородном сообщении внутри муниципальных образований.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Ярославль»

Антон Голицын