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В Ярославле произошел разлив нефтепродуктов на площади в тысячу кв.м.

В Ярославле после пожара произошел разлив нефтепродуктов, примерная площадь загрязнения составляет 1 тыс. кв.м. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов

Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой

Разлив нефтепродуктов

Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой

По данным МЧС, 25 апреля в Заволжском районе Ярославля загорелся резервуар, в результате чего он был поврежден на площади 78 кв.м. Огонь тушили в течение двух часов. После тушения выяснилось, что емкость была частично разгерметизирована. Информацию о разливе нефтепродуктов подтвердили в Росприроднадзоре.

«Оперативно отправили наших специалистов с передвижной лабораторией ЦЛАТИ для отбора проб. При осмотре территории они обнаружили поврежденную железную емкость с остатками нефтепродуктов. Отобрали пробы почвы и отходов нефтепродуктов. В настоящее время ведется работа по установлению собственника земельного участка»,— написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

Алла Чижова

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