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В Ярославской области объем реструктурированных кредитов составил 9 млрд руб.

В Ярославской области правом на кредитные, ипотечные каникулы и реструктуризацию по собственным программам банков воспользовались более 9 тыс. жителей региона и 639 предприятий, объем реструктурированных кредитов составил почти 9,2 млрд рублей. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ярославском отделении Банка России.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кредитные каникулы были введены на период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года, заемщики имели право на реструктуризацию при снижении дохода более чем на 30%. В Ярославской области порядка 80-85% заемщиков после завершения каникул вернулись в нормальный график платежей.

Как сообщили в ярославском отделении Банка России, вступил в силу закон о продлении обращений за кредитными каникулами еще на 9 месяцев. Кроме того, упрощена их процедура для заемщиков нескольких банков.

«Человек, столкнувшийся, например, с потерей работы или длительной болезнью, сможет обратиться в один из банков, где он оформил ссуды, с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. В нем он укажет другие банки, которые выдали ему кредиты. Эти банки смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта, или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика»,— сказала управляющая ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Антон Голицын

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