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В Ярославле уволился директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ»

Пост директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля с 26 апреля покинул Юрий Лазарев. Данные о смене директора размещены в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Агентство по муниципальному заказу ЖКХ

Агентство по муниципальному заказу ЖКХ

Фото: Ъ-Ярославль

Агентство по муниципальному заказу ЖКХ

Фото: Ъ-Ярославль

МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» является заказчиком по муниципальным контрактам по ремонту дорог и благоустройству дворовых территорий в Ярославле. За последний год директор муниципального учреждения меняется в третий раз. В мае 2022 года должность директора покинул Глеб Масленцев, с 26 сентября 2022 года «Агентство по муниципальному заказу» возглавил Юрий Лазарев, перебравшийся в Ярославль из Солнечногорска.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 26 апреля 2023 года обязанности руководителя агентства исполняет первый заместитель директора Станислав Трубачев. Одновременно в мэрии Ярославля объявили конкурс на замещение вакантной должности директора МКУ. Документы принимаются до 5 мая, а сам конкурс пройдет 12 мая 2023 года.

Андрей Иванов

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