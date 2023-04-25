Суд в Ярославле вернул березовую рощу в муниципальную собственность

Заволжский районный суд Ярославля удовлетворил исковые требования городской прокуратуры и вернул в муниципальную собственность земельный участок на окраине Тверицкого бора. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спорный земельный участок

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Спорный земельный участок

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Иск был подан в октябре 2022 года. Прокуратура настаивала на признании ничтожными сделок с землей, которую местные жители называют «березовой рощей». Арендованная у мэрии земля перешла в частную собственность, а потом была перепродана. Прокуратура требовала вернуть земельный участок напротив дома №34 по улице Красноборская в муниципальную собственность.

Решение по иску прокуратуры суд вынес 25 апреля. Как пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда, исковые требования удовлетворены в полном объеме. По факту мошенничества с землей на окраине Тверицкого бора возбуждено и уголовное дело. 21 апреля суд определил меру пресечения для двух его фигурантов, отправив одну подозреваемую под домашний арест, а второго — в СИЗО.

Андрей Иванов