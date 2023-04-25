Долги ярославских больниц возникли из-за недостаточного финансирования в коронавирус

В Ярославской области причиной роста кредиторской задолженности больниц стал дефицит средств ОМС, сложившийся в 2020-2021 годах в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как сообщил портал 76.ru со ссылкой на директора регионального Фонда обязательного медицинского страхования Диану Смыслову, долги 14 ярославских больниц составляют более 0,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание регионального департамента здравоохранения и фармации

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Здание регионального департамента здравоохранения и фармации

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В региональном депздраве «Ъ-Ярославль» пояснили, что во время пандемии финансовые затраты на лечение новой инфекции не были предусмотрены правительством РФ по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

В 2023 году финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования Ярославской области выросло на 2 млрд руб. относительно прошлого года.

«Увеличение финансового обеспечения в совокупности с мерами по оптимизации структуры оказания медицинской помощи и сети медицинских организаций позволит в 2023 году увеличить финансовую устойчивость системы ОМС и сократить кредиторскую задолженность медицинских организаций. Наличие у медицинских учреждений задолженности не сказывается на процессе лечения пациентов»,— сообщили в депздраве и дополнили, что региональное правительство принимает меры по недопущению роста задолженности.

Наибольшие долги скопились у больницы №1 Рыбинска — более 130 млн руб. Поставщики лекарств и другие подрядчики учреждения активно взыскивают долги через арбитражный суд.

Алла Чижова