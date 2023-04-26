В Ярославле снизились доходы бюджета от аренды земли и имущества

В Ярославле в 2022 году на 9,8% упали доходы городского бюджета от арендной платы за земельные участки и на 9,3% — от сдачи в аренду имущества. Данные приводятся в отчете об исполнении бюджета Ярославля в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды поступили в сумме 485,89 млн руб. Это 94,3% от плана и на 9,8% меньше, чем в 2021 году. В мэрии объяснили снижение поступлений «оспариванием кадастровой стоимости земельных участков, оформлением земельных участков арендаторами в собственность».

Доходы мэрии от сдачи в аренду имущества в 2022 году составили 43,73 млн руб. Это 96,7% от того, что было запланировано и на 9,3% меньше, чем было в 2021 году. Снижение доходов в мэрии объяснили расторжением договоров. Доходы от реализации муниципального имущества составили 115,34 млн руб. Уровень поступлений в сравнении с 2021 годом снизился на 22,6% и составил 82,4% от плана. Причина снижения доходов - низкий спрос на реализуемые объекты недвижимости.

«Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест) составили 1,32 млн руб. Исполнение плановых назначений на 97,4%, а также снижение поступлений к уровню 2021 года на 3% обусловлено снижением уровня заполняемости парковочного пространства»,— отметили в мэрии Ярославля.

Андрей Иванов