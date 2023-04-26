В Ярославле изъяли почти все земли с «зелеными маслами»

В Ярославле у собственников изъяли почти все участки для ликвидации накопленного экологического вреда (так называемых «зеленых масел»), кроме одного. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказала депутат муниципалитета Евгения Овод. Сегодня в мэрии прошло заседание по вопросу хода работ по реквизиции участков, находящихся на территории, загрязненной «зелеными маслами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

По словам госпожи Овод, в мэрии больше не намерены откладывать решение вопроса и планируют добиться ликвидации «зеленых масел» на территории бывшего Ярославского сажевого завода.

«Пришли к мнению, что необходимо сделать предпроектное исследование, потому что последнее комплексное исследование по этой проблеме на данной территории проводилось в 2000 году. Первостепенная задача —найти финансирование для предпроектных исследований, сформировать техническое задание на предпроект, потом на проект, потом на проектно-сметную документацию, потом с этим проектом обращаться в Минприроды для того, чтобы иметь право участвовать в программах национального уровня. Но есть другой путь — сразу обратиться в Минприроды, чтобы там посоветовали, что сделать»,— рассказала об итогах заседания депутат.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что один из собственников земельного участка обратился в суд и обжаловал введение зоны ЧС на своей земле. Очередное слушание по иску прошло в Кировском районном суде 26 апреля, но вердикт пока не вынесен. Губернатор Михаил Евраев заявлял, что «собственники получат компенсации по рыночной стоимости, а мы приступим к работам по ликвидации очага и приведению территории в нормальное состояние».

Алла Чижова