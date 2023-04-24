Главный инженер подрядчика судостроительного завода в Ярославле организовал коммерческий подкуп

Главный инженер компании-подрядчика ПАО «Ярославский судостроительный завод» обвинялся в коммерческом подкупе начальника бюро технического контроля предприятия. Уголовное дело рассматривал Кировский районный суд Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировский районный суд

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Кировский районный суд

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как следует из материалов уголовного дела, ООО «СК «Флагман» в 2017-2018 годах заключило два договора подряда с ПАО «Ярославский судостроительный завод» на выполнение трубопроводных работ на пяти строящихся морских буксирах. Тогда же главный инженер СК «Флагман» Александр Перов договорился с начальником бюро технического контроля (БТК) судостроительного завода о беспрепятственной приемке проводимых работ, взамен выплачивая заводчанину денежное вознаграждение в 15 тыс. руб. в месяц.

Всего с ноября 2017 года по октябрь 2020 года начальник бюро получил 325 тыс. руб. Эти деньги следователи УМВД по Ярославской области сочли коммерческим подкупом. В апреле 2022 года господин Перов написал явку с повинной, а глава бюро техконтроля был уволен с предприятия. Вину главный инженер подрядной организации в полном объеме признал и на суде.

«Все работы выполнялись качественно, помимо специалистов ПАО "Ярославский судостроительный завод" работы принимались сотрудниками Министерства обороны Российской Федерации. Денежные средства Перов А.А. перечислял в качестве благодарности за своевременно принятые им работы, выполненные ООО "СК Флагман". Плата за принятие работ Перовым А.А. производилась не каждый месяц, а в те месяцы, когда требовалось сдать работы и подписать акты сдачи-приемки работ для своевременного получения денежных средств»,— отмечается в судебном решении.

Уголовные дела в отношении руководителя БТК завода и главного инженера компании-подрядчика были возбуждены в июле 2022 года. На судебном процессе стороны защиты ходатайствовала о прекращении уголовного дела Александра Перова по причине деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием. 15 марта 2023 года суд согласился с доводами адвоката и прекратил уголовное дело. 31 марта решение Кировского районного суда вступило в законную силу. Уголовное дело начальника БТК судостроительного завода выделено в отдельное производство.

Андрей Иванов