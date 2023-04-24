Бывший прокурор Рыбинска возглавил аппарат администрации

На должность руководителя аппарата администрации Рыбинска назначен Николай Брядовой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Брядовой

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Николай Брядовой

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Нового руководителя на еженедельном совещании представил глава города Дмитрий Рудаков.

«Его основными обязанностями станут — организация контроля исполнения поручений, работа с обращениями граждан, кадровая политика»,— рассказал собравшимся Дмитрий Рудаков.

Карьера Николая Брядового ранее была тесно связана с прокуратурой. Он был прокурором Рыбинска с января 2009 года по апрель 2016 года, до этого шесть лет работал прокурором Некоузского района. Пост главы аппарата администрации Рыбинска стал вакантным с начала апреля 2023 года, когда должность по собственному желанию покинул Андрей Блинков.

Андрей Иванов