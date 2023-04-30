Ярославский «Шинник» покинул Вадим Евсеев

Пост главного тренера ярославского «Шинника» покидает Вадим Евсеев. Об отставке специалиста сообщил ярославский губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Евсеев

Фото: Пресс-служба ФК Шинник Вадим Евсеев

Фото: Пресс-служба ФК Шинник

Контракт с главным тренером прекращен по соглашению сторон, за пять туров до конца сезона первой лиги.

«Благодарю Вадима Валентиновича за работу. Под его началом наша команда вернулась в Футбольную национальную лигу, стала победителем первенства ФНЛ-2 в своей группе и сейчас держится в середине турнирной таблицы Первой лиги…Верим в команду и будем поддерживать клуб дальше. Вадиму Валентиновичу новых тренерских успехов»,— заявил губернатор Михаил Евраев.

Исполняющим обязанности главного тренера «Шинника» назначен Дмитрий Воецкий. По сообщениям спортивных СМИ Вадим Евсеев может стать наставником воронежского «Факела», выступающего в премьер-лиге.

Андрей Иванов